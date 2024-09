Gabriella Gaspar comenta sobre o teste de DNA da filha com Neymar Gabriella Gaspar respondeu sobre o teste de DNA de sua filha e Neymar Jr. Bebê Mamãe|Do R7 01/09/2024 - 10h01 (Atualizado em 01/09/2024 - 10h01 ) ‌



Gabriella Gaspar falou do teste de DNA com Neymar

A ex-modelo húngara Gabriella Gaspar respondeu sobre o resultado do teste de DNA de sua filha Jázmin Zoé de dez anos com o jogador Neymar Jr. Ocorre que o resultado do teste está demorando para sair. Algo que tem gerado dúvidas entre muitas pessoas, uma vez que foi revelado que o próprio jogador já cedeu seu material para o teste.

