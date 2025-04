Gabriella Gaspar exibe filha e dá detalhes do DNA com Neymar Gabriella Gaspar mostrou a sua filha que afirma ser de Neymar. Bebê Mamãe|Do R7 16/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gabriella Gaspar exibiu filha que diz ser de Neymar

A húngara Gabriella Gaspar mostrou a sua filha Jázmin Zoé, 11 anos, e ela atualizou sobre o teste de DNA da menina com o jogador Neymar Jr. Gabriella afirma que o jogador é o pai de sua filha e ele já cedeu sua amostra de DNA para a realização do teste. Agora, Gabriella falou sobre o exame e o resultado.

Para saber mais sobre essa polêmica e os detalhes do relacionamento de Gabriella com Neymar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Rafa revela 1 atitude de Ticiane Pinheiro no seu nascimento

Mãe de Ana Beatriz confessa o que fez contra a filha e choca

Claudia Raia mostra o bebê e dá recado pro filho mais velho