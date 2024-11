Gabriella Gaspar exibe suposta filha com Neymar e fala do DNA Gabriella Gaspar exibe suposta filha com Neymar e fala do DNA Bebê Mamãe|Do R7 08/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 08/11/2024 - 00h48 ) twitter

Gabriella Gaspar e sua suposta filha com Neymar

A ex-modelo húngara Gabriella Gaspar revelou sua suposta filha com o jogador Neymar Jr, a menina Jázmin Zoé de 10 anos, em um lindo ensaio de fotos. Ao mostrar a pequena, Gabriella também se posicionou a respeito do teste de DNA com o jogador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

