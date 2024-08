Gêmeas de Ivete Sangalo Brilham em Casamento Familiar nos EUA Reprodução Instagram As filhas gêmeas da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady posaram no casamento de sua prima Camila... Bebê Mamãe|Do R7 07/08/2024 - 00h16 (Atualizado em 07/08/2024 - 00h16 ) ‌



Gêmeas de Daniel Cady e Ivete Sangalo encantaram em um casamento

As filhas gêmeas da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady posaram no casamento de sua prima Camila Nunes nos Estados Unidos.

