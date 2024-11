Gêmeas de Joaquim Lopes posam com malas e mãe diz: ‘fugir’ Gêmeas de Joaquim Lopes posam com malas e mãe diz: ‘fugir’ Bebê Mamãe|Do R7 07/11/2024 - 21h30 (Atualizado em 07/11/2024 - 21h30 ) twitter

A esposa do ator Joaquim Lopes, a cantora e compositora Marcella Fogaça, abriu seu coração ao falar da maternidade. O casal é pai de gêmeas, Pietra e Sophia, de três aninhos. Desde a gestação, Marcella divide com seus seguidores de uma rede social as descobertas, experiências e desafios da maternidade (em dose dupla ao mesmo tempo).

