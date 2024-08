Gêmeas de Nanda Costa Encantam ao Imitar Rebeca Andrade Reprodução Instagram A atriz Nanda Costa mostrou as filhas no mood de todo brasileiro, nestas últimas semanas. As pequenas surgiram... Bebê Mamãe|Do R7 06/08/2024 - 21h25 (Atualizado em 06/08/2024 - 21h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nanda Costa mostra as gêmeas imitando Rebeca Andrade

A atriz Nanda Costa mostrou as filhas no mood de todo brasileiro, nestas últimas semanas. As pequenas surgiram torcendo pelo Brasil na Olimpíada da França.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Nanda Costa mostra as gêmeas imitando Rebeca Andrade: “fofas”

• Eliana mostra passeio com filhos em meio a polêmica com Tati

• Carol Dantas fala da nova bebê de Neymar e mostra volta de Davi