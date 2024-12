Gêmeos de Sorocaba posam com roupas combinando: “diferentes” Gêmeos de Sorocaba posam com roupas combinando: “diferentes” Bebê Mamãe|Do R7 03/12/2024 - 20h08 (Atualizado em 03/12/2024 - 20h08 ) twitter

Gêmeos de Sorocaba com roupas combinando

A esposa do sertanejo Sorocaba, a influenciadora Biah Rodrigues, mostrou seus bebês gêmeos e encantou. A mamãe mostrou os dois com roupinhas combinando. Os pequenos vieram ao mundo em julho passado e estão com apenas quatro meses de vida. Os nenéns se chamam Zion e Angelina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

