Giovanna Ewbank compartilha momento especial com o filho caçula Giovanna Ewbank surge com seus filho caçula na mansão e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 30/08/2024 - 11h41 (Atualizado em 30/08/2024 - 11h41 )



Giovanna Ewbank encanta ao exibir seu caçula com Bruno Gagliasso na mansão

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank mostrou um belo registro com seu filho caçula na mansão. A artista é casada com o também ator Bruno Gagliasso. Juntos, o casal tem três filhos. A mais velha e única menina do time é Chissomo, conhecida como Títi. Blessings, apelidado de Bless, é o irmão do meio. Zyan, chamado de Baby-Z, é o caçulinha do casal. As crianças estão com 11, nove e quatro anos, respectivamente.

