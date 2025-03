Giovanna Ewbank exibe a filha com cabelos ruivos e surpreende Giovanna Ewbank mostra novo visual dos cabelos de sua filha e impressiona Bebê Mamãe|Do R7 30/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 30/03/2025 - 21h25 ) twitter

Giovanna Ewbank posa com sua filha e mostra novo visual impressiona

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank encantou ao surgir em um ensaio com sua filha mais velha e mostrou o novo visual dela. A famosa é casada com o ator Bruno Gagliasso. Juntos, eles são pais de três herdeiros, sendo uma menina e dois meninos. Chissomo, conhecida como Títi tem 11 anos é a primogênita deles. Já o filho do meio, Blessings, apelidado de Bless, tem 10 anos. Ambos chegaram para a família por meio de um processo de adoção. Ambos são naturais do Malauí, na África. Já o pequeno Zyan, chamado de Baby-Z, é o caçula. Ele é o único filho biológico dos artistas e está com quatro anos de idade.

