Giovanna Ewbank exibe seu filho e mansão luxuosa em nova foto Giovanna Ewbank mostrou a mansão que acaba de vender com Bruno Gagliasso. Bebê Mamãe|Do R7 11/09/2024 - 11h21 (Atualizado em 11/09/2024 - 11h21 )



Giovanna Ewbank exibiu mansão que vendeu

A apresentadora Giovanna Ewbank posou junto com seu filho caçula com o ator Bruno Gagliasso, o menino Zyan, quatro anos. Ela surgiu junto com o filho em um trailer que a família adquiriu recentemente.

