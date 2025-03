Gisele Bündchen faz a 1ª aparição com o seu recém-nascido Gisele Bündchen surgiu com o seu recém-nascido pela primeira vez. Bebê Mamãe|Do R7 14/03/2025 - 18h06 (Atualizado em 14/03/2025 - 18h06 ) twitter

Gisele Bündchen apareceu com o seu filho recém-nascido

A modelo Gisele Bündchen fez a primeira aparição junto com o seu filho recém-nascido. Ela surgiu caminhando junto com o bebê de um mês pelas ruas de Miami nos Estados Unidos. A modelo também estava acompanhada do seu pet, um cachorro da raça pastor alemão.

A modelo também estava acompanhada do seu pet, um cachorro da raça pastor alemão.

