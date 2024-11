Graciele exibe gravidez e fala dos filhos de Zezé Di Camargo e Zilu Graciele exibe gravidez e fala dos filhos de Zezé Di Camargo e Zilu Bebê Mamãe|Do R7 28/10/2024 - 15h50 (Atualizado em 28/10/2024 - 15h50 ) twitter

A influenciadora Graciele Lacerda está no sétimo mês de sua filha com o cantor Zezé Di Camargo, uma menina que se chamará Clara. E ela exibiu a sua gestação com um visual diferente e respondeu a críticas dos internautas. Graciele também surpreendeu ao mostrar uma montagem sua com os filhos de Zezé com Zilu Godói e falou sobre eles.

