Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo surpreendem fãs com anúncio de gravidez

Graciele Lacerda está grávida de Zezé Di Camargo

A influenciadora Graciele Lacerda e o cantor Zezé Di Camargo revelaram que estão esperando seu primeiro filho ou filha juntos! Graciele contou que está grávida e o casal aproveitou para mostrar as primeiras imagens do bebê no ultrassom 3D.

