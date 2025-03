Graciele Lacerda exibe bebê na cadeirinha pela 1ª vez e fala Graciele Lacerda e Zezé mostram a filha na cadeirinha do carro pela 1ª vez! Bebê Mamãe|Do R7 25/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 25/03/2025 - 16h46 ) twitter

Graciele Lacerda e Zezé mostram a filha na cadeirinha do carro pela 1ª vez

A influenciadora Graciele Lacerda, esposa do sertanejo Zezé Di Camargo, mostrou um curioso momento com a filha do casal. Eles são pais orgulhosos de uma garotinha. A pequena se chama Clara e está com três meses de vida. Ela, por enquanto, é a única herdeira da mamãe a filha caçula do papai. Além da neném, o artista tem outros três filhos de seu antigo casamento com a empresária Zilu Godói.

