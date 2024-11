Graciele Lacerda exibe enxoval da filha e fala da ausência de Zezé Graciele Lacerda exibe enxoval da filha e fala da ausência de Zezé Bebê Mamãe|Do R7 01/11/2024 - 14h49 (Atualizado em 01/11/2024 - 14h49 ) twitter

Graciele Lacerda exibe enxoval da filha

A influenciadora Graciele Lacerda exibiu alguns dos itens de enxoval da sua bebê. Ela mostrou o carrinho e cadeirinha da sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo. E ela também respondeu sobre a ausência do sertanejo nas compras do enxoval da filha.

