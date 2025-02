Graciele Lacerda mostra sua bebê e fala de nova gravidez Zezé e Graciele Lacerda mostram a filha e falam de nova gravidez! Bebê Mamãe|Do R7 23/01/2025 - 16h28 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h28 ) twitter

Zezé e Graciele Lacerda mostram a filha e falam de nova gestação

A digital influencer Graciele Lacerda surpreendeu ao falar sobre um possível novo bebê. Ela se tornou mamãe de primeira viagem no final do último ano. Justamente no dia de Natal, a esposa do cantor Zezé Di Camargo entrou em trabalho de parto de deu à luz a pequena Clara. O nome foi escolhido pela mãe que desde pequena dizia que teria uma filha chamada assim.

Para saber mais sobre a nova gravidez e os desafios da maternidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

