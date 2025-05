Graciele Lacerda posa com a bebê na academia com roupa igual Graciele Lacerda mostra sua bebê usando looks iguais na academia! Bebê Mamãe|Do R7 05/05/2025 - 22h46 (Atualizado em 05/05/2025 - 22h46 ) twitter

A digital influencer Graciele Lacerda posou com sua bebê usando looks iguais e encantou. Ela é mãe de uma garotinha de quatro meses. A pequena se chama Clara e é fruto de seu relacionamento com o sertanejo Zezé Di Camargo. Eles estão juntos há mais de 10 anos e no ano passado oficializaram a união. A neném é a primeira filha deles juntos.

