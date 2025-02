Graciele Lacerda revela o ensaio da bebê e decisão séria Graciele Lacerda revelou uma decisão que tomou por sua filha. Bebê Mamãe|Do R7 12/02/2025 - 23h45 (Atualizado em 12/02/2025 - 23h45 ) twitter

Graciele Lacerda revelou uma decisão sobre sua bebê

A influenciadora Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé Di Camargo, mostrou um lindo ensaio de fotos com os pets da família. Os cliques também contaram com o novo xodozinho da casa – a bebê do casal. Após longos anos de união, eles anunciaram a chegada de sua primeira filha juntos em dezembro.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa emocionante história e as decisões que o casal tomou para proteger sua filha! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

