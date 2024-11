Grávida, Brunna Gonçalves exibe barriga com tanquinho: “surreal” Grávida, Brunna Gonçalves exibe barriga com tanquinho: “surreal” Bebê Mamãe|Do R7 25/11/2024 - 18h29 (Atualizado em 25/11/2024 - 18h29 ) twitter

Brunna Gonçalves grávida

As mais novas mamães do pedaço Ludmilla e Brunna Gonçalves exibiram mais fotos da gravidez e surpreenderam. O casal anunciou a grande novidade no início deste mês. Elas são casadas desde 2019. O enlace aconteceu de forma surpresa! A cantora chamou a dançarina para sair e convidou alguns familiares e amigos próximos. Na ocasião, a artista fez o aguardado pedido e já oficializou a união com a amada.

