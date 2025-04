Grávida do 2º bebê, esposa de João Gomes passa por cirurgia Grávida do 2º filho, esposa de João Gomes passa por cirurgia e explica. Bebê Mamãe|Do R7 01/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grávida, do seu 2º filho, esposa de João Gomes passa por cirurgia e revela sobre seu estado de saúde

A esposa do cantor João Gomes, a influenciadora Ary Mirelle, deixou os fãs preocupados. Acontece que a famosa precisou passar uma cirurgia e explicou o motivo. O casal começou o namoro no final de 2022. Eles chegaram a terminar o romance, mas meses depois em maio 2023, eles decidiram reatar. Não demorou muito para anunciarem a gravidez de seu primeiro filho. O primogênito se chama Jorge e está com um ano e dois meses de vida.

Para saber mais sobre a cirurgia e a saúde de Ary, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Lucas exibe filho com Sandy e celebra melhor ano pós término

Filha de Rafael Vitti e Tatá surge atendendo fã e surpreende

Murilo Huff posa com o filho e semelhança com Marília choca