Grávidas, Brunna Gonçalves e Lud exibem sua casa nos EUA

Grávidas, dançarina Brunna Gonçalves e a cantora Ludmilla surgiram em Miami, nos Estados Unidos. As artistas se casaram em 2019 e anunciaram no final do último ano que estavam esperando o primeiro filho juntas. Em um Chá Revelação, elas descobriram que terão uma menina. A primogênita já tem o nome escolhido e vai se chamar Zuri. O diferente nome tem origem suaíli, idioma falado na África Oriental. Ele significa “bonita”, “linda” ou “bela”.

