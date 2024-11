Grazi exibe filha com Cauã Reymond e diz se está namorando ator Grazi exibe filha com Cauã Reymond e diz se está namorando ator Bebê Mamãe|Do R7 23/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 23/11/2024 - 22h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grazi e filha Sofia

A atriz Grazi Massafera surgiu junto a sua filha Sofia, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond, em meio a uma viagem de família. A artista viu seu nome ganhar destaque na mídia neste fim de semana de notícias de que estaria com um novo amor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Wanessa Camargo vai pros EUA com o ex, atual dele, Isis, e filhos

Bruna Biancardi revela quarto de brinquedos dos sonhos de Mavie

Grávida, Lexa exibe a gestação e fala do nascimento