Grazi Massafera encanta ao posar com a filha em clique especial A atriz Grazi Massafera mostrou a filha com Cauã Reymond em um lindo clique com a menina. A foto, ao que tudo indica, é uma das prediletas...

Grazi posa com a filha e ex de Cauã Reymond manda recado pra atriz

A atriz Grazi Massafera mostrou a filha com Cauã Reymond em um lindo clique com a menina. A foto, ao que tudo indica, é uma das prediletas da famosa com a filhota. Tanto que foi escolhida para virar o fundo de tela de bloqueio de seu aparelho celular. Nela mãe e filha surgem de rosto colado com a garotinha toda sorridente para a câmera.

