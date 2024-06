Grazi Massafera exibe formatura da filha em emocionante celebração

Alto contraste

A+

A-

Grazi Massafera exibiu a formatura de sua filha com Cauã Reymond

A atriz Grazi Massafera revelou a formatura de sua filha com o ator Cauã Reymond, a menina Sofia de 12 anos. Cauã não estava presente porque ele está viajando pela Itália. A menina Sofia estuda em uma escola americana no Rio de Janeiro e por isso a conclusão do ano letivo é no meio do ano e não no final.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Sem Cauã Reymond, Grazi revela a formatura da filha: “emoção”

• Lucas Lima posa com filho e sai em defesa de Sandy: “incomoda”

• Filho de Marília Mendonça posa com madrasta e o novo bebê



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.