Grazi Massafera exibe viagem de férias com sua filha e encanta fãs A atriz Grazi Massafera usou seu perfil nas redes sociais para mostrar a viagem de férias com sua filha. A artista é mãe de uma adolescente... Bebê Mamãe|Do R7 20/07/2024 - 18h53 (Atualizado em 20/07/2024 - 18h53 ) ‌



Grazi Massafera exibe viagem de férias com sua filha para os EUA e encanta

A atriz Grazi Massafera usou seu perfil nas redes sociais para mostrar a viagem de férias com sua filha. A artista é mãe de uma adolescente. A jovem Sofia tem 12 anos é fruto do antigo relacionamento de Grazi com o também ator Cauã Reymond.

