Grazi Massafera: Momento especial com sua filha no Rio de Janeiro A atriz Grazi Massafera aproveitou um momento de descontração e surgiu em um passeio com sua filha por um shopping no Rio de Janeiro...

Grazi Massafera surge com sua filha em shopping no Rio de Janeiro e tamanho da menina surpreende

A atriz Grazi Massafera aproveitou um momento de descontração e surgiu em um passeio com sua filha por um shopping no Rio de Janeiro. A atriz é mãe de Sofia, de 12 anos. A menina é fruto de seu antigo casamento com o ator Cauã Reymond. Por enquanto, ela é filha única dela.

