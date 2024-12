Grazi Massafera mostra a filha com o novo bebê da família: “amor” Grazi Massafera mostra filha com Cauã Reymond e o novo bebê da família! Bebê Mamãe|Do R7 05/12/2024 - 15h49 (Atualizado em 05/12/2024 - 15h49 ) twitter

Grazi Massafera mostra filha com o novo bebê da família e encanta

A atriz Grazi Massafera surpreendeu ao mostrar a filha com o novo bebê da família. Ela é mãe orgulhosa de uma menina que nasceu do antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond. Os famosos ficaram juntos por cerca de sete anos. Mas, em 2013, anunciaram a separação. Da união foram pais de Sofia. A garota é a primogênita e única herdeira de ambos. Ela está com 12 anos de vida.

