Grazi Massafera viaja com a filha após dias com novo amor Grazi Massafera revela viagem interacional com sua filha. Bebê Mamãe|Do R7 17/01/2025 - 22h26 (Atualizado em 17/01/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grazi Massafera surge em viagem com a filha após dias com novo amor

A atriz Grazi Massafera revela um novo desafio ao lado de sua única filha, Sofia. A menina, de 12 anos, é fruto do antigo relacionamento da artista com Cauã Reymond. A herdeira passou alguns dias de férias com o ator em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. A viagem pai e filha veio após a temporada de Sofia com Grazi na praia, para celebrar a virada do ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filho de Murilo Huff surge na mansão e revela novo talento

Filhos de Luana Piovani ganham quartos novos na casa do pai

Dira Paes e Fernanda mostram viagem com os filhos na praia