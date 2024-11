Grazi posa com a filha com Cauã Reymond na sua suíte gigante Grazi posa com a filha com Cauã Reymond na sua suíte gigante Bebê Mamãe|Do R7 16/11/2024 - 23h47 (Atualizado em 16/11/2024 - 23h47 ) twitter

Grazi Massafera e filha na suíte gigante

A atriz Grazi Massafera revelou um momento descontraído com sua filha com o ator Cauã Reymond e impressionou. Grazi surgiu com a sua filha com Cauã, a menina Sofia de 12 anos, na sua suíte gigante da casa do Rio de Janeiro.

