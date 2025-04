Grazi revela filha com Cauã Reymond e decisão após polêmica Grazi Massafera impressiona ao surgir com sua filha com Cauã Reymond na Chapada dos Veadeiros após polêmica. Bebê Mamãe|Do R7 27/04/2025 - 14h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grassi Massafera posa com sua filha com Cauã Reymond em aventura na Chapada dos Veadeiros e surpreende Bebê Mamãe

A atriz Grazi Massafera encantou ao surgir com sua filha com Cauã Reymond em passeio na Chapada dos Veadeiros. Ela foi casada com o ator durante seis anos. Da união que terminou em 2013 eles são pais da jovem Sofia, de 12 anos.

Para saber mais sobre a relação entre Grazi e Cauã e as aventuras com a filha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Klara Castanho faz revelação sobre ter dado bebê pra adoção

Graciele Lacerda revela procedimento e diz se está grávida

Família de Vitória toma decisão e caso tem reviravolta! Veja