Gusttavo Lima e o filho posam em loja de bicicletas: "paizão" Gusttavo Lima encantou ao surgir com o filho em loja de bicicleta. Bebê Mamãe|Do R7 07/12/2024 - 14h48 (Atualizado em 07/12/2024 - 14h48 )

Gusttavo Lima surge com seu filho em loja de bicicletas e encanta

O cantor sertanejo Gusttavo Lima mostrou um clique especial junto com um de seus em uma loja de bicicletas. O famoso é casado com a modelo e influenciadora digital Andressa Suita, juntos, eles são papais orgulhosos de dois meninos que tem idades bem próximas. Gabriel, o primogênito tem sete anos. Já o caçula Samuel está com seis anos.

