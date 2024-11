Gusttavo Lima mostra carteiras de motoristas dos filhos e explica Gusttavo Lima mostra carteiras de motoristas dos filhos e explica Bebê Mamãe|Do R7 02/11/2024 - 23h08 (Atualizado em 02/11/2024 - 23h08 ) twitter

Gusttavo Lima e filhos

A esposa do sertanejo Gusttavo Lima exibiu um novo documento dos filhos e surpreendeu. O famoso é casado com a influenciadora, modelo e empresária Andressa Suita. Da união, eles tiveram dois herdeiros. O mais velho entre eles é Gabriel de sete anos. Já o caçula, Samuel, está com seis anos.

