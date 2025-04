Gusttavo Lima mostra filhos no time de futebol que comprou Gusttavo Lima surge com a esposa e os filhos em jogo de futebol do time dele! Bebê Mamãe|Do R7 14/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h46 ) twitter

Gusttavo Lima surge com a esposa e os filhos em jogo de futebol do time dele

O cantor Gusttavo Lima surgiu com os filhos em uma de “suas propriedades”. Mas, desta vez, eles não apareceram em nenhum carro milionário, fazenda gigantesca ou imóvel luxuoso. Eles estavam com um time de futebol que virou o clube do coração do artista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

