Gusttavo Lima surge dormindo com os filhos na suíte da mansão Bebê Mamãe|Do R7 27/11/2024 - 12h10

Gusttavo Lima e filhos dormindo

Os filhos do cantor Gusttavo Lima surgiram dormindo junto com o pai na suíte de sua mansão. O sertanejo é casado com a influenciadora e modelo Andressa Suita. Eles são papais orgulhosos de dois garotinhos, Gabriel e Samuel, de cinco e seis anos.

