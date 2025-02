Henry Borel: pai exibe filha e reage a decisão sobre Monique Pai de Henry Borel desabafou sobre nova decisão envolvendo Monique. Bebê Mamãe|Do R7 24/02/2025 - 11h49 (Atualizado em 24/02/2025 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pai de Henry Borel falou de decisão sobre Monique

O pai do menino Henry Borel, Leniel, desabafou sobre nova decisão em relação a mãe do menino, a professora Monique Medeiros. Leniel fez um pedido em nome do seu filho, que partiu em decorrência da própria mãe dele, Monique, e do padrasto Jairo Souza Santos Junior. E Leniel também mostrou sua filha caçula de dez meses.

Para saber mais sobre o desabafo emocionante de Leniel e a luta pela justiça, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Meghan Markle posa com caçula e nova foto mostra rosto dela

Mara Maravilha mostra filho em rara aparição e se declara

Palavras duras da própria mãe pro menino Arthur vêm à tona