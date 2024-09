Hulk celebra aniversário da esposa com festa em família Hulk mostrou a esposa com suas duas bebês e se declarou para ela. Bebê Mamãe|Do R7 05/09/2024 - 21h21 (Atualizado em 05/09/2024 - 21h21 ) ‌



Hulk comemorou o aniversário da esposa e se declarou

O jogador Hulk Paraíba está celebrando o aniversário de sua esposa, a médica Camila Sousa. E ele mostrou que realizou uma linda festa que parece ter ocorrido na mansão da família. O jogador também mostrou uma linda foto de Camila junto com as duas filhas bebês do casal.

• Hulk mostra a esposa com suas 2 filhas bebês em festa na mansão

