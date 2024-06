Bebê Mamãe |Do R7

Hulk compartilha momento especial com sua família nos EUA O jogador do Atlético-MG, Hulk Paraíba, voltou a se apresentar para o time, após uma temporada ausente. Ele passou algumas rodadas...

Alto contraste

A+

A-

Hulk mostra sua família nos EUA

O jogador do Atlético-MG, Hulk Paraíba, voltou a se apresentar para o time, após uma temporada ausente. Ele passou algumas rodadas do Campeonato Brasileiro distante do clube, pois viajou aos Estados Unidos, para acompanhar o nascimento de sua quinta filha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Hulk mostra seus filhos com sua bebê recém-nascida nos EUA

• Mel mostra viagem só com filha com Rodrigo Santoro na Holanda

• Marido de Leandra Leal mostra a enteada e ex da atriz dá recado



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.