Hulk compartilha momentos especiais com sua filha em ensaio fotográfico

Hulk e Camila exibem ensaio de fotos de sua filha mais nova

O jogador de futebol Hulk Paraíba mostrou o lindo ensaio de fotos de sua filha mais nova. Em junho deste ano, o atleta se tornou pai pela quinta vez. A bebê Aisha nasceu em uma maternidade na cidade de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. A menina é o segundo fruto do casamento do craque com a médica Camila Ângelo. Além de Aisha, eles são pais de Zaya, que está com dois anos.

