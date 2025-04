Hulk e esposa celebram os 10 meses da caçula em linda festa Camila e Hulk comemoram mais um mêsversário da caçula em linda festa! Bebê Mamãe|Do R7 22/04/2025 - 22h06 (Atualizado em 22/04/2025 - 22h06 ) twitter

O jogador Hulk Paraíba celebrou mais um mesversário com a família. O atleta e a esposa costumam festejar mensalmente o dia em que a filha mais nova do casal veio ao mundo. Eles repetem a tradição do que já faziam com a filha mais velha. Por isso, preparam lindas decorações que são usadas como cenários para ensaios de fotos.

