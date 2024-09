Hulk e seus filhos: um momento especial em família Hulk surge com os 5 filhos, fala da esposa e leva indireta da ex! Bebê Mamãe|Do R7 11/09/2024 - 18h22 (Atualizado em 11/09/2024 - 18h22 ) ‌



Hulk Paraíba surge com os 5 filhos, fala da esposa e leva indireta da ex

O jogador Hulk Paraíba posou com seus cinco filhos e encantou. O atleta surgiu reunido com a criançada em sua luxuosa mansão. O imóvel fica em um bairro nobre de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele foi morar no local, após ser contratado pelo Atlético-MG.

