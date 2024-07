Hulk Paraíba compartilha momento especial com sua recém-nascida

Bebê Mamãe |Do R7

Hulk Paraíba mostra sua recém-nascida e desabafa

O atacante Hulk Paraíba mostrou sua recém-nascida em um raro clique com a menina. Pai de cinco herdeiros, a caçulinha do time veio ao mundo no último dia 22 de junho. Ela nasceu em uma maternidade de Miami, na Flórida, Estados Unidos. O jogador foi liberado pelo time que defende, o Atlético-MG, para acompanhar o parto da bebê.

