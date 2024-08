Hulk Paraíba Encanta ao Apresentar Sua Filha de 1 Mês com os Priminhos Reprodução Instagram O atacante Hulk Paraíba mostrou a família reunida e encantou. O jogador que se tornou ídolo do Atlético-MG mora... Bebê Mamãe|Do R7 07/08/2024 - 16h06 (Atualizado em 07/08/2024 - 16h06 ) ‌



Hulk mostra sua bebê junto com os primos e irmãos

O atacante Hulk Paraíba mostrou a família reunida e encantou. O jogador que se tornou ídolo do Atlético-MG mora com a esposa e as filhas mais novas em uma luxuosa mansão.

