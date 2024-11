Hulk posa com seus filhos e detalhes do casamento são revelados Hulk posa com seus filhos e detalhes do casamento são revelados Bebê Mamãe|Do R7 21/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 21/11/2024 - 20h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hulk e seus filhos

O jogador do Atlético-MG Hulk Paraíba posou com quatro de seus cinco filhos na área de lazer de sua mansão. O atleta curtiu o período de folga ao lado dos herdeiros em sua luxuosa propriedade no município de Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe para mais detalhes sobre a vida do craque e sua família!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Nadja Haddad exibe quartinho de seu bebê prematuro pela 1ª vez

Filha de Ronaldo faz rara aparição com a mãe e dá recado pra ela

Zé Felipe e Virgínia exibem decoração de natal perfeita da mansão