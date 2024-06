Bebê Mamãe |Do R7

Igor Rickli e Aline Wirley compartilham momento especial com seus filhos adotivos O ator Igor Rickli e sua esposa, a cantora Aline Wirley, se emocionaram ao mostrar para os internautas o primeiro evento que levaram...

Alto contraste

A+

A-

Igor Rickli e Aline surgem com filhos em espetáculo

O ator Igor Rickli e sua esposa, a cantora Aline Wirley, se emocionaram ao mostrar para os internautas o primeiro evento que levaram seus filhos adotivos. O casal concluiu, algumas semanas atrás, o processo de adoção de duas crianças: Fátima e Will. Com isso, eles passaram a ser pais de três! Afinal, eles são pais também do menino Antônio, de nove anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Igor Rickli e Aline surgem em 1º evento com os filhos adotivos

• Viviane Araújo mostra seu filho de caipirinha: “estiloso”

• Juliano Cazarré faz linda festa pros 2 anos de sua bebê especial



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.