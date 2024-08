Igor Rickli e Seus Filhos: Um Retrato de Amor e Adoção Reprodução Instagram O ator Igor Rickli posou com seus filhos com a cantora Aline Wirley (ex-integrante do Rouge) e encantou. O casal... Bebê Mamãe|Do R7 01/08/2024 - 17h43 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Filhos de Aline e Igor Rickli posam com o pai

O ator Igor Rickli posou com seus filhos com a cantora Aline Wirley (ex-integrante do Rouge) e encantou. O casal é pai de três crianças, incluindo dois herdeiros que vieram por meio da adoção.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Igor Rickli posa com filho biológico e adotivos: “que crianças lindas”

• Caçula de Zé Felipe se afoga na piscina e ele a salva: “por pouco”

• Michel Teló celebra os 8 anos da filha com festa simples e linda