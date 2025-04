Igor Rickli mostra os 3 filhos com looks iguais na escola Aline Wirley e Igor Rickli mostraram os filhos com roupas iguais para escola! Bebê Mamãe|Do R7 04/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 04/04/2025 - 22h05 ) twitter

Aline Wirley e Igor Rickli mostraram os filhos com roupas iguais para escola

O ator Igor Rickli e a cantora Aline Wirley, ex-integrante do Rouge, encantaram ao mostrarem os filhos indo com looks iguais para a escola. O casal foi surpreendido com a cena logo pela manhã e se divertiu com a situação. Eles são pais orgulhosos de três crianças – dois meninos e uma menina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa adorável família!

