Igor Rickli revela os 3 filhos no palco de teatro profissional

Igor Rickli e seus filhos no palco de teatro profissional

O ator Igor Rickli encantou ao mostrar seus 3 os filhos reunidos no palco em teatro profissional. O artista é casado com a cantora Aline Wirley, ex-integrante do Rouge, o casal é pai orgulhoso de três crianças. Antônio é o único filho biológico dos artistas. O garoto está com nove anos de idade.

