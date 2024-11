Ingrid Guimarães visita a bebê recém-nascida de Chay Suede Ingrid Guimarães visita a bebê recém-nascida de Chay Suede Bebê Mamãe|Do R7 15/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 15/11/2024 - 19h29 ) twitter

Ingrid Guimarães com a bebê recém-nascida de Chay Suede

A atriz Ingrid Guimarães encantou ao surgir com a bebê recém-nascida do ator Chay Suede com a atriz Laura Neiva. Os dois anunciaram no último final de semana a chegada de seu terceiro filho juntos. A famosa deu à luz a uma garotinha chamada Ana. A neném nasceu na sexta-feira, dia 8 de novembro, quando a mamãe estava entre a 39ª e 40ª semana de gestação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

