Irmã de Paulo Gustavo posa com os 2 filhos dele e o viúvo e fala Irmã de Paulo Gustavo posa com os 2 filhos dele e o viúvo e fala Bebê Mamãe|Do R7 25/10/2024 - 00h28 (Atualizado em 25/10/2024 - 00h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Irmã de Paulo Gustavo com os filhos

A irmã do humorista Paulo Gustavo, Ju Amaral, fez uma raríssima aparição junto com os dois filhos dele, os meninos Romeu e Gael, cinco anos. E ela surgiu também com o ex-cunhado e viúvo de Paulo, o dermatologista Thales Bretas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Edson Celulari posa com a filha e esposa em ensaio Natalino

Lore mostra sua filha com Léo Santana de fantasia: “show”

Fabiano Menotti canta no palco com primogênita e exibe sua bebê