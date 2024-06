Irmão de Neymar surpreende grávida do jogador - Veja a reação dela! O irmão de criação do jogador Neymar Jr, Jota Amâncio, teve uma atitude com a modelo Amanda Kimberlly. Amanda está grávida do jogador...

Neymar Jr teve atitude com Amanda Kimberlly, entenda

O irmão de criação do jogador Neymar Jr, Jota Amâncio, teve uma atitude com a modelo Amanda Kimberlly. Amanda está grávida do jogador, ela espera uma menina que se chamará Helena. A família do jogador já confirmou que a bebê provavelmente é dele, porém, será realizado o teste de DNA para comprovar a paternidade quando a bebê nascer.

